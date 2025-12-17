Documentaire

Révélé en 2017 grâce à la dessinatrice Emma, le concept de charge mentale a depuis fait le tour du monde et investit l’ensemble de nos conversations. Tous, nous nous sentons concernés par ce mal qui nous ronge le cerveau.

Mais c’est quoi au juste la charge mentale ? Pourquoi 80% des femmes disent la porter ? Pourquoi conduit-elle certaines femmes au burn-out ? Que traduit-elle de l’équilibre dans un couple ?

Mêlant émotion, amertume et humour, des familles et des amis témoignent dans ce film de leurs aptitudes et de leur incapacité à jongler entre le travail, le conjoint et les tâches domestiques.

Un décryptage de ce mal du XXIe, dont les origines sont bien plus lointaines et qui pose de manière aiguë le problème de l’égalité entre les hommes et les femmes dans notre société moderne.

Documentaire : Stop à la charge mentale ! (2019)

Un documentaire de Claire Denavarre

