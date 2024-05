Podcast



Écoutez l’histoire de René Bousquet, secrétaire général à la police sous le régime de Vichy, racontée par l’historienne Virginie Girod dans deux épisodes inédits. Fils de notable du Sud-ouest, René Bousquet progresse dans un milieu radical-socialiste. Il est patriote et républicain. Au fil de sa carrière dans le service public, il croise le chemin de Pierre Laval. Sous l’autorité du Maréchal Pétain, Pierre Laval devient l’artisan du régime de Vichy et le nouveau chef du gouvernement. En 1942, ce dernier nomme René Bousquet à un poste important : secrétaire général à la police. Bousquet dirige alors 100.000 hommes. Sa mission est de garantir la souveraineté et l’honneur de la police française face à l’occupant. Alors que les Nazis ont pour objectif de tuer 11 millions de juifs, René Bousquet porte une lourde responsabilité dans la déportation de 60.000 personnes.