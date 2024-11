Podcast

La ménopause est une étape inévitable de la vie des femmes qui marque la fin de la période reproductive. Elle s’accompagne de changements hormonaux significatifs qui peuvent avoir des répercussions sur la sexualité. Pourtant, la ménopause n’est pas une fin de la vie sexuelle mais plutôt une transition qui appelle à des ajustements et à une redécouverte de soi. Le manque d’information et les tabous entourant la sexualité à cette étape de la vie contribuent souvent à une vision négative, mais la réalité est bien plus nuancée et peut, pour certaines, offrir un nouveau chapitre riche et épanouissant.