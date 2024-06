Documentaire



Le libertinage à l’ancienne, très peu pour les adeptes du sexpositif. Pour eux, les soirées chaudes du futur sont celles où le consentement est le maître mot. Dans les playrooms sex+, souvent en petit comité, on raconte ses fantasmes à des inconnus, on se mélange à d’autres corps huilés, bref on explore de nouvelles formes de plaisir au-delà des rapports de domination et des schémas hétéro-normatifs. Après MeToo, ce mouvement inspiré du militantisme pro sexe veut ouvrir les portes d’une sexualité plus inclusive, mais surtout plus libre, enthousiaste et éclairée. Tracks a rencontré les acteurs et actrices de cette libération sexuelle qui redéfinit l’orgie (ou presque) et fantasme un monde meilleur.