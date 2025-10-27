Documentaire

Entrer dans la peau d’un sex addict pour comprendre les tiraillements qui le déchirent et ce que cela dit de notre société… Le Monde en Face nous emmène dans l’univers secret et méconnu des dépendants sexuels.

Ce documentaire veut bousculer la représentation que l’on peut avoir des sex addicts. Il raconte avec humanité la spirale de la dépendance au sexe, en donnant la parole à celles et ceux qui en sont prisonniers. Des paroles parfois choquantes, souvent bouleversantes, et toujours vraies. Des témoignages tellement rares et sincères qu’ils sont un événement en soi.

On pense trop souvent que l’addiction sexuelle concerne soit des séducteurs impénitents, soit au contraire de dangereux pervers. En fait, l’addiction sexuelle est une maladie, elle touche des hommes et des femmes de tous horizons, qui souffrent de sexualité compulsive, selon un processus de dépendance similaire à celui des alcooliques ou des toxicomanes.

Ils seraient 5 % de la population sexuellement active à souffrir de ce trouble du comportement, et presque autant de personnes partageant leur vie à en subir les conséquences.

Ce film s’attache à cinq d’entre eux, quatre hommes et une femme. Chacun à un stade différent de leur addiction. Samuel, Marc, Elodie, Max et Samir sont cinq français ordinaires, loin des clichés sur les dérives sexuelles des hommes politiques ou des vedettes du show business.

Le dépendant sexuel s’est lui-même coupé de ses sentiments. Il est dans la consommation. La surconsommation. Comme un gourmand devenu boulimique, il ne cherche plus le sexe pour le plaisir, mais uniquement pour remplir le manque. Lui qui pensait vivre à fond sa liberté sexuelle se retrouve au contraire enfermé, comme dans cette cave où sont interviewés les témoins. Impossible de s’échapper. Impossible de s’abstenir.

Participant à la mise en scène des témoignages, les mannequins de vitrine sont omniprésents dans le film. La présence de ces corps sans nom et sans visage évoque la multiplicité des partenaires anonymes, et rappelle que pour un sex addict, l’autre est réduit au statut d’objet.

Dans l’esprit de son livre « Les Sex Addicts, quand le sexe devient une drogue dure », co-écrit avec le psychanalyste Jean-Benoît Dumonteix (Ed. Hors Collection), et s’appuyant sur deux ans d’enquête, Florence Sandis poursuit avec ce documentaire sa volonté d’incarner ce sujet à travers des personnalités sincères et courageuses.

Avec le réalisateur Alexis Marant, ils signent une œuvre visuelle forte et élégante, parfois dérangeante, pour mieux bousculer les préjugés sur les sex addicts.

Première diffusion : 15/09/2015

Un reportage de Alexis Marrant