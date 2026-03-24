Documentaire

En tant que pionnières du film érotique féministe, Paulita Pappel et Erika Lust se sont fait un nom dans toute l’Europe. Leurs approches pourtant différentes ont façonné ce nouveau genre. Comment les femmes peuvent-elles faire de la pornographie sans devenir des femmes-objets ? Quid de certaines préférences sexuelles qui semblent aller à l’encontre du discours sur l’égalité ?

Le Pornfilm Festival de Berlin met l’accent sur la sexualité, le féminisme, la politique du corps…. Autant de thématiques que les réalisatrices Erika Lust et Paulita Pappel mettent à l’honneur dans leurs films. Elles ont réussi à capter un public féminin, et à modifier les structures et les contenus de la pornographie. Mais si Erika Lust se démarque délibérément du porno mainstream, Paulita Pappel prône un porno plus éthique mais ne trace pas une frontière stricte entre le porno mainstream et les films qu’elle produit.

Comment les films érotiques féministes devraient-ils être conçus dans une société moderne et ouverte sans véhiculer une image dépassée et sexiste ? « Tracks » lève le voile sur le porno fait par les femmes.