Longtemps reléguées au rang de gadgets comiques ou de plaisanteries grivoises, les poupées gonflables ont connu une évolution spectaculaire...
Alors que la série « Sex Education » cartonne sur Netflix, avec son livre « #adosexo », l’autrice Camille Aumont Carnel révolutionne les...
Dans l’intimité la plus discrète, là où les regards s’effacent, une créativité inattendue peut se révéler. Saviez-vous que plus...
Ambiance cosy et sexy dans cet hôtel aux services un peu particulier…
Le fauteuil Tantra se dresse comme un paradoxe moderne dans l’univers du design d’intérieur. À la fois meuble élégant,...
Moins de pilule, plus de stérilets : que nous dit la dernière enquête de l’Inserm sur la sexualité des...
Aujourd’hui, pour un adolescent sur trois, le premier contact avec la sexualité est une vidéo pornographique. Nora Gaspard dénonce...
Zoé, 30 ans, aime parler de sexe et le pratiquer. Elle enchaîne les histoires de cul en tout genre, avec...
La France chute dans le classement de Transparency International, affaiblie par la corruption et les scandales politico-financiers. En parallèle,...
\r\nA 3 heures de vol de Paris, la Lettonie a vu sa capitale, Riga, devenir la nouvelle destination des...
Que vous soyez simplement attiré par le charme des Japonaises, un passionné de la culture nippone désireux d’approfondir vos...
À l’heure où les applications de rencontre traditionnelles peinent à séduire les Français en quête de transparence, d’authenticité et...
Dans la vaste et souvent complexe quête des cadeaux, trouver celui qui parle au cœur et à l’âme de...
Quand les relations intimes rencontrent des perturbations de plus en plus fréquentes, il est essentiel d’optimiser les outils de...
Dans toute relation sexuelle, la communication et le consentement sont des éléments essentiels pour assurer une expérience agréable et...
OnlyFans et MYM, le porno 2.0 ! Sur les plateformes, des millions de créateurs de contenus érotiques et pornographiques...
Les pandémies calment les ardeurs… Plus envie de faire l’amour ? C’est normal et en tout cas plus courant qu’on...
La révolution sexuelle des années 1970 a permis aux femmes de réclamer leur droit au plaisir et d’apprendre à...
49% des françaises assument avoir déjà utilisé un sex-toy au moins une fois dans leur vie. Le sex toy,...
A travers le témoignage de personnes qui ont sauté le pas ou se posent la question, tour d’horizon non...
