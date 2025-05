Documentaire

Les nouvelles technologies sont partout dans notre vie quotidienne : au travail, dans nos loisirs et maintenant elles s’invitent même dans notre lit et accompagne l’invention de nouvelles figures de la rencontre et de la relation amoureuse. Ces nouvelles technologies nous promettent de décupler le plaisir et même de le réinventer. Depuis une dizaine d’années, le marché est envahi debourrés d’électronique, censé améliorer notre sexualité et la rendre plus ludique. Ils promettent même des sensations inédites dans le monde virtuel ou la réalité augmentée. Aujourd’hui, plus besoin de contact physique avec un partenaire pour atteindre l’orgasme. Mais qu’est ce que le plaisir sans amour, sans les sentiments ? Le fantasme absolu reste à terme de créer un androïde sexuel qui auraient des mensurations parfaites et serait aussi capable de combler nos besoins affectifs. Ces nouvelles technologies vont-elle bouleverser notre sexualité, nous permettront-elles d’avoir une sexualité plus libre, plus inventive ou ne sont-elles qu’un effet de mode ? Certaines innovations s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. Rencontre avec les acteurs qui font non seulement évoluer les technologies mais aussi les mentalités.