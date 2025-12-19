A la découverte des secrets de l’un des sites archéologiques les plus surprenants au monde, le monument mégalithique de Stonehenge, dans le comté du Wiltshire, en Angleterre.
Réalisation: Kate Dooley
Année: 2017
