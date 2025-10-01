Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ces hommes ont-ils développé une infection pulmonaire dans le tombeau de Toutankhamon ? Deux hommes étant entrés dans le tombeau de Toutankhamon sont morts d’une pneumonie en 6 semaines, venant s’ajouter aux...

Article Mithridate, l’autre Hannibal « Un vrai Hannibal » : c’est ainsi que le décrit un historien romain, parlant de Mithridate VI le Grand, redoutable...

Documentaire Nabatéens : mystères et fouilles d’une cité perdue Longtemps considérée comme une simple nécropole, la cité antique de Pétra cache bien plus que des tombeaux taillés dans...

Article Cléopâtre, reine d’Égypte : mythes et réalités Cléopâtre VII Théa Philopator, la dernière reine de l’Égypte ptolémaïque, est l’une des figures les plus fascinantes de l’histoire...

Documentaire L’explication scientifique de la traversée de Moïse enfin trouvée ? L’explorateur Albert Lin a peut-être découvert l’explication rationnelle au miracle produit par Moïse sur la mer Rouge il y...

Podcast Pourquoi Socrate a-t-il été condamné par Athènes ? En 399 av. J.-C., Socrate fut accusé de corrompre la jeunesse et d’introduire de nouvelles divinités, ce qui lui...

Documentaire Les Amérindiens, le premier peuple de la Guyane La Guyane rassemble une incroyable mosaïque de peuples. Créoles, Bushinengué, Chinois, Brésiliens, Surinamiens, Européens et Haïtiens s’y côtoient depuis...

Documentaire Restauration de magnifiques statuettes d’Osiris Certaines statues sont fabriquées en bronze, recouvertes d’or, et ont passé 7 000 ans dans le sable et les...

Documentaire Chasseur de légendes – Akhénaton : le pharaon maudit \r

Josh enquête sur le pharaon Akhenaton, époux de Néfertiti et père de Toutankhamon, qui a changé le cours de...

Documentaire La vraie fin de Cléopâtre Cléopâtre VII Philopator (69 av. J.-C. – 30 av. J.-C.) était la dernière reine pharaon d’Égypte, issue de la...

Documentaire Rome antique – l’ère des gladiateurs Dans la Rome antique, les gladiateurs étaient des machines de combat ultime, luttant jusqu’à la mort pour le divertissement...

Documentaire Au coeur de la Moselle gallo-romaine Saviez-vous que des restes de l’époque gallo-romaine gisaient à côté de chez vous ? Ce qui pourrait s’apparenter à...

Documentaire Les grands mythes – La conquête du pouvoir \r

Zeus a surmonté bien des épreuves avant de s’installer sur l’Olympe. Tout commence aux origines du monde : Gaïa,...

Documentaire Les momies de la route de la Soie Pendant longtemps, historiens et archéologues ont estimé que les échanges entre la Chine ancienne et l’Occident n’avaient pas eu...

Documentaire Néron, plaidoyer pour un monstre (1/2) Mischa Meier et Claudia Tiersch, historiens de l’Antiquité, ainsi que Christoph Markschies, spécialiste de l’histoire de l’Église, reviennent sur...

Documentaire La reine de Cao La culture moche (parfois appelée mochica) est une culture précolombienne qui s’est étendue tout au long de la côte...

Documentaire Saqqarah, le culte des morts Saqqarah, le culte des morts : Saqqarah est un des sites les plus importants en Egypte, les rois de...