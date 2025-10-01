Sur l’île Éléphantine, des traits gravés sur les murs servaient de nilomètre et permettaient de mesurer l’ampleur des crues de ce fleuve indomptable.
Deux hommes étant entrés dans le tombeau de Toutankhamon sont morts d’une pneumonie en 6 semaines, venant s’ajouter aux...
« Un vrai Hannibal » : c’est ainsi que le décrit un historien romain, parlant de Mithridate VI le Grand, redoutable...
Longtemps considérée comme une simple nécropole, la cité antique de Pétra cache bien plus que des tombeaux taillés dans...
Cléopâtre VII Théa Philopator, la dernière reine de l’Égypte ptolémaïque, est l’une des figures les plus fascinantes de l’histoire...
L’explorateur Albert Lin a peut-être découvert l’explication rationnelle au miracle produit par Moïse sur la mer Rouge il y...
En 399 av. J.-C., Socrate fut accusé de corrompre la jeunesse et d’introduire de nouvelles divinités, ce qui lui...
La Guyane rassemble une incroyable mosaïque de peuples. Créoles, Bushinengué, Chinois, Brésiliens, Surinamiens, Européens et Haïtiens s’y côtoient depuis...
Certaines statues sont fabriquées en bronze, recouvertes d’or, et ont passé 7 000 ans dans le sable et les...
\r\nJosh enquête sur le pharaon Akhenaton, époux de Néfertiti et père de Toutankhamon, qui a changé le cours de...
Cléopâtre VII Philopator (69 av. J.-C. – 30 av. J.-C.) était la dernière reine pharaon d’Égypte, issue de la...
Dans la Rome antique, les gladiateurs étaient des machines de combat ultime, luttant jusqu’à la mort pour le divertissement...
Saviez-vous que des restes de l’époque gallo-romaine gisaient à côté de chez vous ? Ce qui pourrait s’apparenter à...
\r\nZeus a surmonté bien des épreuves avant de s’installer sur l’Olympe. Tout commence aux origines du monde : Gaïa,...
Pendant longtemps, historiens et archéologues ont estimé que les échanges entre la Chine ancienne et l’Occident n’avaient pas eu...
Mischa Meier et Claudia Tiersch, historiens de l’Antiquité, ainsi que Christoph Markschies, spécialiste de l’histoire de l’Église, reviennent sur...
La culture moche (parfois appelée mochica) est une culture précolombienne qui s’est étendue tout au long de la côte...
Saqqarah, le culte des morts : Saqqarah est un des sites les plus importants en Egypte, les rois de...
La papauté, telle que nous la connaissons aujourd’hui, ne s’est pas imposée du jour au lendemain. Cette institution qui...
Carthage était une ville puissante de l’Antiquité.
Une fois de plus, voici une aventure qui commence par une spoliation et par une prophétie. Alors que Jason...
