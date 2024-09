Documentaire

Quand est né le judaïsme ? Quelles étaient les croyances des premiers Israélites ? Comment la Bible a-t-elle été écrite ? Ce documentaire confronte les investigations sur les textes religieux et les découvertes archéologiques en Terre sainte depuis la fin du XIXe siècle.

Cette collaboration exceptionnelle entre chercheurs montre qu’à l’époque d’Abraham la première religion monothéiste était loin d’être une entité cohérente… La plupart des Juifs ont, par exemple, longtemps adoré des dieux païens. Par ailleurs, nombre d’entre eux pensaient que Dieu avait une épouse qui était elle-même une idole vénérée. Ce n’est qu’après la destruction de Jérusalem et l’exil à Babylone qu’ils ont commencé à concevoir l’existence d’un dieu unique et universel. C’est entre 597 et 538 avant J.-C. qu’ont été rédigés les cinq premiers livres de la Bible. Ces deux tragédies – la perte de Jérusalem et l’exil – ont constitué un terreau fertile sur lequel s’est développé un ensemble de croyances qui ont ensuite donné naissance au christianisme, à l’islam et à notre monde moderne.

Documentaire de Gary Glassman (Etats-Unis, 2008, 1h49mn)