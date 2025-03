Documentaire

Dans l’Antiquité, le culte du bien-être et de la beauté est primordial. Tous les moyens sont bons : teintures corrosives à base de graisse de chèvre et de souffre pour les Romaines qui rêvent de blondeur ; épilation puis cheveux longs et fers à friser pour les Romains. Le drapé de la toge est tout un art qu’il faut savoir maîtriser et qui en dit long sur celui qui le porte… Puis, avec les conquêtes et le développement du commerce, la mode romaine va subir l’influence de l’Orient, de la Chine, mais aussi de la Germanie et de la Gaule

Réalisation : Philippe Allante