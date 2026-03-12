Pour un Romain, où commence le Nord ? Quand les auteurs romains évoquent-ils les « peuples du Nord », et que recouvrent concrètement ces catégories (Gaulois, Germains, Bretons…) dans les sources littéraires et archéologiques ? Dans cette émission sur la conquête romaine des peuples du Nord, Vivien Barrière réévalue le point de vue impérial. En outre, il montre comment sont pensés politiquement les rapports entre ces peuples septentrionaux et l’Empire, entre diplomatie et interventions militaires. Comment l’armée romaine, installée durablement sur ces marges septentrionales, servait‑elle à la fois de rempart, de relais d’intégration culturelle et de moteur économique pour les populations locales ?