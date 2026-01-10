Ressources Dans la même catégorie

Conférence Marseille au temps de Rome, la fabrique de Massilia Les fouilles archéologiques entreprises au quartier du Panier depuis 1985 ont confirmé les origines de la Cité grecque vers...

Article La naissance des premières villes : l’aube de la civilisation urbaine L’histoire de l’humanité a connu un tournant décisif lorsque nos ancêtres ont abandonné l’errance pour s’enraciner dans le sol,...

Article Les conquêtes d’Alexandre le Grand : l’épopée qui changea le monde L’histoire de l’humanité a été marquée par des figures dont l’ambition a redessiné les frontières de la géographie et...

Article Un mystère électrique de l’Antiquité : la pile de Bagdad L’électricité a joué un rôle crucial dans le développement de la civilisation humaine. Cependant, l’origine et l’utilisation de cet...

Documentaire À la recherche du tombeau perdu de Cléopatre Si ce tunnel mène effectivement au tombeau de la plus célèbre reine d’Égypte, il peut s’agir d’une découverte archéologique...

Conférence Les splendeurs de la Rome antique De toutes les villes de l’Antiquité, Rome a été sans doute la plus puissante. Surnommée Caput Mundi, ou la...

Documentaire Toutankhamon, le trésor redécouvert Un siècle après sa découverte, le trésor funéraire de Toutankhamon révèle de nouveaux enseignements sur le pharaon et sa...

Podcast Jules César, ombres et lumières C’est en Auvergne que nous conduit Franck Ferrand. Nous faisons un saut de plus de deux mille ans en...

Documentaire Les secrets de l’empire perdu La cité de Persépolis, située dans l’actuel Iran, est l’un des sites emblématiques de l’Empire perse, qui a été...

Documentaire Visite d’une étrange pyramide interdite au public Le tombeau de Snéfrou, la plus mystérieuse des pyramides d’Égypte

Documentaire Prométhée, le révolté de l’Olympe | Les grands mythes La mythologie grecque racontée par François Busnel. Prométhée et son frère Épiméthée sont les fils du titan Japet, qui...

Article Quelle est l’origine des jeux olympiques ? Tous les quatre ans, les Jeux Olympiques fédèrent les plus grands talents sportifs du globe, orchestrant un vaste ensemble...

Documentaire Le dernier jour de Pompei Le documentaire relate la vie à Pompéi et Herculanum dans les vingt-quatre heures qui précèdent leur destruction, imaginant la...

Documentaire Toutankhamon – L’enquête (1/3) Le tombeau de Toutankhamon, le plus célèbre des pharaons, découvert en 1922 dans la Vallée des Rois par l’archéologue...

Documentaire La reine Tiyi – Reines de l’Égypte antique Contrairement à Cléopâtre ou Néfertiti, Tiyi ne fait pas partie des grandes reines d’Égypte dont le nom a traversé...

Podcast Comment Toutankhâmon est-il mort ? Depuis la découverte, voilà un siècle, de la tombe de Toutankhâmon par l’archéologue Howard Carter, la vie de ce...

Documentaire A la recherche de l’arche de Noé Rejoignez le Dr. Robert Ballard alors qu’il s’aventure dans les eaux polluées de la Mer Noire. Durant 25 années...