Les femmes et les hommes de ce peuple antique ont risqué leur vie pour trouver un territoire sur lequel s’installer, et ont finalement débarqué sur l’actuel Taïwan.
Les fouilles archéologiques entreprises au quartier du Panier depuis 1985 ont confirmé les origines de la Cité grecque vers...
L’histoire de l’humanité a connu un tournant décisif lorsque nos ancêtres ont abandonné l’errance pour s’enraciner dans le sol,...
L’histoire de l’humanité a été marquée par des figures dont l’ambition a redessiné les frontières de la géographie et...
Lucius Quinctius Cincinnatus (v. 519 – v. 430 av. J.-C.) est un homme politique romain du Ve siècle av....
L’électricité a joué un rôle crucial dans le développement de la civilisation humaine. Cependant, l’origine et l’utilisation de cet...
Au lendemain de la guerre du Péloponnèse, la Grèce semble affaiblie et divisée. Pourtant, cette crise ouvre la voie...
Si ce tunnel mène effectivement au tombeau de la plus célèbre reine d’Égypte, il peut s’agir d’une découverte archéologique...
De toutes les villes de l’Antiquité, Rome a été sans doute la plus puissante. Surnommée Caput Mundi, ou la...
Un siècle après sa découverte, le trésor funéraire de Toutankhamon révèle de nouveaux enseignements sur le pharaon et sa...
C’est en Auvergne que nous conduit Franck Ferrand. Nous faisons un saut de plus de deux mille ans en...
La cité de Persépolis, située dans l’actuel Iran, est l’un des sites emblématiques de l’Empire perse, qui a été...
Le tombeau de Snéfrou, la plus mystérieuse des pyramides d’Égypte
La mythologie grecque racontée par François Busnel. Prométhée et son frère Épiméthée sont les fils du titan Japet, qui...
Tous les quatre ans, les Jeux Olympiques fédèrent les plus grands talents sportifs du globe, orchestrant un vaste ensemble...
Le documentaire relate la vie à Pompéi et Herculanum dans les vingt-quatre heures qui précèdent leur destruction, imaginant la...
Le tombeau de Toutankhamon, le plus célèbre des pharaons, découvert en 1922 dans la Vallée des Rois par l’archéologue...
Contrairement à Cléopâtre ou Néfertiti, Tiyi ne fait pas partie des grandes reines d’Égypte dont le nom a traversé...
Depuis la découverte, voilà un siècle, de la tombe de Toutankhâmon par l’archéologue Howard Carter, la vie de ce...
Rejoignez le Dr. Robert Ballard alors qu’il s’aventure dans les eaux polluées de la Mer Noire. Durant 25 années...
Vers 3 000 avant J.-C., le roi Narmer termine l’unification de l’Égypte initiée par ses prédécesseurs, et devient le...
