Conférence

Aux HUG, les Lits d’Intervention de Crise, unité de psychiatrie adulte pour la prise en charge intensive de la crise suicidaire, accueillent depuis 20 ans les personnes en situation de détresse psychique aiguë. A l’occasion de cet anniversaire, une conférence scientifique a eu lieu le 6 décembre 2022 pour faire connaître cette unité et les modalités thérapeutiques qui sont proposées aux patients en crise. C’était aussi une excellente opportunité pour réunir les intervenants et intervenantes en santé mentale intéressées par le sujet pour susciter la discussion, diffuser des connaissances importantes dans le domaine et créer du lien entre acteurs institutionnels et privés.