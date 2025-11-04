Documentaire

Le travail oppresse ? Comme en témoigne la vague de suicides dans les grandes entreprises, le mal est profond. Ce fléau fait sans arrêt de nouvelles victimes.

Aux USA, 75 à 90% des travailleurs consultent le médecin pour des raisons de stress au travail (source American Institute of Stress). C’est aujourd’hui un problème majeur de notre société. Et si la solution se trouvait dans l’organisation même de l’entreprise ?

Aujourd’hui, quelques entreprises dans le monde s’efforcent d’inventer de nouveaux modèles d’organisation et de créer un concept de travail loin du système pyramidal, favorable aux pratiques égalitaires, à l’élimination des hiérarchie et des niveaux de contrôle, au partage des informations…

Dans neuf entreprises basées dans différents pays (Inde, Etats-Unis, France, Belgique, Finlande…), cette enquête nous révèlera quelques solutions innovantes qui redonnent place à la confiance, à la liberté et à la créativité dans l’environnement de travail.

Le documentaire rappellera les images des « Temps Modernes » de Chaplin, mais aura aussi une dimension très humaine en proposant les portraits authentiques d’ouvriers, de managers et de penseurs qui réfléchissent à l’amélioration de leur quotidien professionnel. Nous espérons que leurs histoires sauront nous inspirer dans la création d’une vie plus heureuse au travail.

Documentaire : Bonheur au travail

Réalisation : Martin Meissonnier

