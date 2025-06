Documentaire

Face à l’augmentation de l’infertilité et à des modes de parentalités qui évoluent, de plus en plus de personnes font appel en France et en Allemagne à l’assistance médicale à la procréation, l’AMP, anciennement appelée PMA. Plus de 130 000 traitements médicaux ont lieu dans les centres et cliniques de fertilité dans les deux pays. Un chiffre en augmentation constante depuis l’invention de la technique en 1982. Mais ce droit à la reproduction fait face à beaucoup d’idées reçues. Que fait-il au corps de la femme ? Est-il accessible à tous ? Et fonctionne-t-il à tous les coups ? On fait le point.

