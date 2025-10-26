En octobre dernier, plusieurs jeunes femmes affirment avoir été droguées puis violées dans des bars du quartier branché du cimetière d’Ixelles. Ces actes déclencheront deux manifestations réunissant près de 2000 femmes en colère. Dans la foulée, une page Instagram appelée « Balance ton bar » verra le jour. Elle relayera les témoignages de nombreuses jeunes femmes, qui elles aussi ont vu leur vie basculer, un soir, où elles voulaient juste boire un verre… Quelle est la fréquence de ces agressions dans le monde de la nuit ? D’autres bars sont-ils concernés ? Quelles substances utilisent les agresseurs ? Qui sont-ils ? Le magazine investigation fait le point sur ce que l’on appelle  » les drogues du viol  » et la destruction physique et psychologique des victimes qui ont eu le malheur d’en avoir dans leur verre….