Documentaire

Documentaire percutant sur l’industrie du sucre et ses conséquences désastreuses pour la santé publique. Les géants agroalimentaires dissimulent le sucre ajouté derrière des étiquettes trompeuses, alimentant l’obésité infantile, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Au fil d’une enquête menée auprès d’experts, de nutritionnistes et de victimes, ce reportage dévoile les mécanismes du lobby sucrier, les stratagèmes marketing et les zones d’ombre de la réglementation. Des archives d’usines de betteraves aux laboratoires de recherche, chaque étape de la chaîne de production est interrogée. Comment la nutrition est‑elle instrumentalisée ? Pourquoi des réglementations tardent‑elles à protéger nos enfants ? Enfin, découvrez les alternatives pour reprendre le contrôle de votre alimentation. Un dossier indispensable pour comprendre comment le sucre façonne votre vie… et comment vous en libérer.