Ressources Dans la même catégorie

Podcast C’est quoi ça, la périménopause ? Qu’est-ce que change la ménopause pour une femme ? Si on la connaît depuis si longtemps, pourquoi en faire un...

Article Le bruit blanc peut-il calmer notre anxiété ? Le bruit blanc est souvent évoqué comme un remède potentiel à divers troubles, notamment l’anxiété. Ce son, qui résulte...

Article Cuisson des aliments congelés au micro-ondes : quels dangers ? La cuisson des aliments congelés au micro-ondes est une méthode populaire en raison de sa rapidité et de sa...

Podcast Les dégénérescences maculaires liées à l’âge Les dégénérescences maculaires liées à l’âge (DMLA) représentent l’une des principales causes de perte de vision chez les personnes...

Documentaire Le protoxyde d’azote m’a gâché la vie Dans les hôpitaux, les services de neurologie admettent de plus en plus de jeunes patients intoxiqués pendant des soirées...

Article Masque contour des yeux : le secret d’un regard reposé chaque soir À la fin d’une longue journée, rien n’est plus réconfortant que de prendre quelques minutes pour s’offrir un rituel...

Documentaire Les régimes, est-ce bien raisonnable ? Connaissez vous votre poids idéal ? La nécessité de faire un régime dépend de nombreux facteurs individuels tels que...

Documentaire Je suis trans – épisode 08 – La communauté Danielle nous présente l’ATQ de Québec qui est une ressource fiable pour les trans en région. Nous avons la...

Podcast Où en est-on de l’accompagnement des femmes ? La sage femme Anna Roy répond à toutes vos questions dans son livre « C’est ma ménopause ». Que...

Documentaire Virus, l’état d’urgence Des ambulanciers en première ligne, un préfet confiné, des chercheurs engagés dans une course contre la montre. Documentaire sur...

Article 3 types de boissons à éviter si vous souffrez d’anxiété chronique Trois types de boissons peuvent mener à une anxiété excessive et des attaques de panique chez certaines personnes. Il...

Article Quels avantages d’acheter ses produits de beauté en ligne ? Autrefois, le terme « achat en ligne » était perçu comme quelque chose que seuls les preneurs de risques effectueraient. Il...

Documentaire Notre fils hyperactif, nous fait vivre un cauchemar ! Les personnes atteintes d’un trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ont des difficultés à se...

Documentaire Les eaux néfastes pour notre santé Des traces de polluants dans les bouteilles d’eau de grandes marques

Podcast Les jeunes vont-iels si mal que ça ? Alors que la consommation d’antidépresseurs chez les plus jeunes a augmenté de 62 % entre 2014 et 2021, quel...

Documentaire Des édulcorants plein vos placards Nous consommons souvent des édulcorants sans le savoir. Le sucre est très présent dans notre alimentation, à tel point...

Documentaire Malformations en série Ryan, 8 ans, est né sans main droite. Ses parents ont découvert son handicap le jour de sa naissance....