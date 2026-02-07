Documentaire

Qui n’a jamais rêvé de gagner le jackpot en jouant au loto, aux machines à sous ou en pariant aux courses ? Malgré la crise, les jeux de hasard et d’argent attirent toujours autant les Français. En 2012, ils ont misé 89 millions d’euros par jour. 32,5 milliards d’euros au total sur l’année. C’est deux fois plus qu’il y a 10 ans. Après l’ouverture à la concurrence des jeux en ligne en 2010, les joueurs français sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance sur Internet. C’est le poker qui remporte la mise. Plus d’un milliard et demi d’euros en 2012.

Addictions, tromperies, tricheries… derrière ce marché juteux se cache une face plus obscure. Comment fonctionne le marché du jeu en France ? Par qui est-il encadré ? Au final, à qui profitent les mises ?



Un documentaire de Léonie Bert

