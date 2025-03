Documentaire

En Espagne, la disparition, en décembre dernier, de la fille unique de Franco a rouvert le débat sur les avoirs du Caudillo. Estimé à plus de 500 millions d’euros les mauvaises langues parlent même de 2 milliards ! Son patrimoine comprend au moins 22 propriétés et une centaine de sociétés disséminées en Espagne, mais aussi aux Philippines et à Miami. Si vous garez par exemple votre voiture dans un parking madrilène, il y a de fortes chances que vous enrichissiez ses héritiers. Seulement voilà, ce pactole a été accumulé pendant la dictature dans des conditions pour le moins douteuses. Jusqu’ici, l’État a toujours fermé les yeux au nom de la réconciliation nationale et pour ne pas avoir à reconnaître ce que les historiens décrivent comme une spoliation en règle. Un documentaire de L’Effet Papillon.