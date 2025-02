Documentaire

Plongez dans la magie des fêtes de Noël en découvrant les coulisses d’un monde fascinant : Les grands magasins Parisiens. Considéré comme le plus grand centre commercial d’Europe, le boulevard Haussmann attire chaque année plus de 120 millions de visiteurs : une véritable ville dans la ville ! Et pour les fêtes, ces grands magasins jouent gros. En quelques jours, ils doivent réaliser plus d’un quart de leur chiffre d’affaires annuel ! Décors spectaculaires, illuminations, vitrines féériques… rien n’est trop beau pour séduire les clients ! Qui sont ces hommes et ces femmes qui entretiennent la magie des fêtes ? Quelles recettes secrètes appliquent-ils pour nous faire craquer ?Jean-Claude est le marionnettiste attitré des grands magasins parisiens. Grâce à lui, à chaque Noël, des millions d’enfants ont les yeux qui brillent. Cette année, il doit installer 4 fois plus de vitrines que d’habitude. Et certains ours en peluche vont lui donner du fil à retordre. Va-t-il réussir à donner vie à tous ses personnages ? Zina est responsable du point de vente d’une grande marque de cosmétiques. Avec son équipe, elle a créé à l’occasion de Noël une bouteille de parfum accessoirisée d’un bijou. Prix de vente : 900 euros. Elle espère en vendre au moins 150. Va-t-elle atteindre son objectif ? Depuis 25 ans Abdallah fixe les décors sur les façades des grands magasins parisiens. Un travail qu’il fait sur une nacelle située à 10 mètres du sol. Cette année, il ne dispose que d’une nuit pour installer une horloge de 3 mètres de haut, une performance extrêmement dangereuse.