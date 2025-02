Documentaire

Devenir chef d’entreprise quand on est jeune, c’est un sacré défi… Vanessa A 25 ans. Généralementà cet âge-là, on se lance à peine sur le marché du travail mais Vanessa, elle, veut déjà devenir chefd’entreprise : elle compte ouvrir une sandwicherie. Avant de se lancer elle observe laconcurrence. Elle démarre cette aventure avec seulement 5000 euros d’économies. Un pari d’autant plus difficile qu’elle veut ouvrir sa sandwicherie dans Paris où les loyers abordables sont très rares. Elle va éplucher plus de 200 annonces avant de trouver le local qui pourrait lui convenir. Mais avant d’aller plus loin, Vanessa veut savoir si c’est un bon emplacement pour attirer des clients pour cela elle étudie les alentours. Elle va faire ses armes de futurs chefs d’entreprise : elle doit apprendre à négocier. Devenir parton ne s’improvise pas : il y a beaucoup de tâches administratives dont elle doit s’occuper. Heureusement, il existe des solutions qui peuvent l’y aider comme par exemple un, qui lui permettra de suivre facilement la gestion de son entreprise.Un documentaire de Benoît Bertrand-Cadi – Marie-Laure Gendre. Productions Tony Comiti.