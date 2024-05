Documentaire



De plus en plus de Français renoncent à se soigner faute d’argent. Mais il existe des solutions pour payer moins cher. Ainsi, pour les soins dentaires, des professionnels affichent des tarifs moins élevés que leurs confrères. Pour le mal de dos, certains patients se tournent vers l’ostéopathie, dont la séance peut être en partie remboursée par une mutuelle. Des praticiens facturent leurs services à des tarifs accessibles. Enfin, certains quittent la Sécu et s’assurent ailleurs à moindres frais. Un documentaire de Jessica Bertaux.