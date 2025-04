Documentaire

Les utilisateurs s’intéressent de plus en plus aux marques sur les réseaux sociaux

Le poids des réseaux sociaux dans l’écosystème du digital est plus qu’impressionnant. Certains comme Facebook ont atteint plusieurs milliards d’utilisateurs, devenant ainsi le terrain de chasse pour les marques en quête de trafic. En tant qu’e-commerçant, pourquoi devrez-vous intégrer les réseaux sociaux dans votre stratégie de vente ? Comment adopter cette approche ?

Il y a quelques années, les moteurs de recherche détenaient le monopole du processus d’achat et concentraient ainsi la grande partie du trafic. Mais depuis peu, les spécialistes du webmarketing et les analystes web ont découvert le potentiel dont dispose les réseaux sociaux et ont aidé les grandes marques à orienter leur stratégie webmarketing dans ce sens. Dès lors, la donne a changé et de nombreux internautes témoignent de l’importance des réseaux sociaux dans leur processus d’achat. Selon certains utilisateurs, les réseaux sociaux pèsent énormément dans leur décision d’achat, en les aidant à effectuer un meilleur choix notamment. Pour d’autres, les réseaux sociaux constituent le champ de récolte des avis d’utilisateurs, afin d’être orienté quant à l’achat d’un produit ou service. Pour une autre catégorie d’internautes, il est plus facile d’atteindre les grandes marques via les réseaux sociaux, car ceux-ci offrent un bon espace de communication et d’échange. Face à cette montée en puissance des réseaux et médias sociaux et leur grand potentiel en matière d’abonnés, une page Facebook pro pour votre entreprise par exemple serait idéale. Pour l’heure, ce réseau social a réussi à se hisser sur la première marche mondiale en termes d’utilisateurs et de nombre de connexions journalières. Mieux, il offre à ces abonnés, notamment les professionnels, de multiples outils et leviers pour booster leurs activités, et ce, souvent gratuitement. D’un autre côté, ce qui pousse les internautes à privilégier l’interaction avec les entreprises sur les réseaux sociaux peut ainsi se résumer :

la régularité des promotions et des réductions de prix ;

la disponibilité des dernières informations sur les produits ;

la réactivité du service client ;

l’animation et les contenus divertissants ;

la possibilité de procéder à des feedbacks.

Tous ces éléments fondent l’intérêt des internautes pour les réseaux sociaux et la nécessité pour votre entreprise de saisir une telle opportunité pour faire du recrutement et éventuellement des ventes.

Les performances impressionnantes des réseaux sociaux en chiffres

Selon des statistiques de diverses structures, dont notamment Ifop ou encore SproutSocial, le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux représente environ 42% de la population mondiale, soit quelques 3,2 milliards d’individus. Dans cet effectif, ils sont 97% à se connecter depuis leur téléphone. Comme évoqué plus haut, Facebook vient en tête avec 2,375 milliards d’utilisateurs (dont 1,09 milliard se connectent au moins une fois par jour). En France, Facebook reste le numéro 1 des réseaux sociaux avec 65% des abonnés. Sous un autre angle, ils sont 45% de consommateurs ayant avoué préférer communiquer avec une entreprise sur les réseaux sociaux plutôt que par mail. Dans le rang des utilisateurs, ils sont 90% d’individus de la génération Y, 77% de la génération X et 48% de la génération Baby Boomers à être sur les réseaux sociaux. Quant aux responsables marketing, 73% d’entre eux affirment avoir amorcé une certaine croissance dans leur entreprise après des actions marketing sur les réseaux et médias sociaux. Concernant le temps de navigation sur ces réseaux, les sondages indiquent un temps moyen de 2h 22 minutes par jour. Parmi ceux qui ont eu une expérience positive avec le community management d’une marque, 71% sont susceptibles de recommander celle-ci à leur entourage. Relativement à ces sondages, on découvre qu’une entreprise qui désire croître ne peut se passer des réseaux sociaux. Elle doit intégrer dans sa stratégie de communication et de marketing commercial des approches visant ces canaux.

Quel est le réseau social idéal pour votre e-commerce ?

Avant d’aller à la conquête des réseaux sociaux dans votre stratégie e-commerce, vous devez déterminer votre cible au préalable. Cette démarche permet d’identifier le réseau social à exploiter, les émotions à faire passer et les messages à mettre en évidence. Il faut retenir qu’avec les réseaux sociaux, il n’y a pas de message passe-partout. Par ailleurs, voici quelques réseaux sociaux qui sont les plus en vogue actuellement.

Facebook : les sondages 2019 l’identifient comme le premier réseau social avec plus de 2,3 milliards d’abonnés et un chiffre d’affaires de plus de 55 milliards de dollars. Il est le meilleur en termes d’interaction avec votre cible.

Twitter est le réseau social qui permet le mieux de travailler votre visibilité en ligne.

Instagram est idéal si votre stratégie intègre beaucoup plus les visuels.

Pinterest est recommandé lorsque votre clientèle est constituée majoritairement de femmes.

LinkedIn est principalement exploité pour le B2B.

Cette liste non-exhaustive est une ébauche de la spécificité de chaque réseau social ; désormais, vous êtes outillé pour mieux orienter vos choix.