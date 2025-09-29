Documentaire

En cette période de crise, les Français se tournent vers une valeur sure : la famille. Avec en moyenne deux enfants par femme, la France reste le pays européen le plus fertile. C’est véritablement l’accélération d’une tendance qui accorde depuis 20 ans une place toujours plus importante aux nouveau-nés.

On est prêt à économiser sur tout, sauf sur ce qui touche au bien-être de nos petites têtes blondes, et ça, les protagonistes du secteur de la puériculture l’ont bien compris. Une multitude de produits et de services nourrissent le boom de l’activité économique centrée sur la petite enfance. Diététique, développement personnel, bien-être : ces concepts jusqu’alors réservés aux parents sont désormais appliqués aux enfants.

Ce documentaire est une véritable plongé dans l’industrie de la puériculture, un marché très florissant qui représente chaque année plus de 3 milliards d’euro. Derrière ce succès promouvant le bien-être du bébé et de sa maman, se cache une stratégie marketing novatrice et efficace piégeant les parents consomateurs. De nouveaux concepts et de nouvelles pratiques émergent de ce marché des nourrissons, qui influencent et poussent le consommateur à donner le meilleur à son enfant. Mais devant ces nouveaux slogans et les produits qui déferlent sur le marché, les parents ne savent plus où donner de la tête.

Un film de Olivier Wlodarczyk

2010 © Licensed by LUKARN