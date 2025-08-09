Comment certaines enseignes arrivent à proposer des prix très bas ?
Comment certaines enseignes arrivent à proposer des prix très bas ?
Est-il plus intéressant d’acheter et d’investir dans un bien avec ou sans travaux ?! En tant qu’investisseur immobilier, vous...
Durant les soldes, c’est l’occasion de faire des bonnes affaires. Cependant, certains commerçant son prêt à employer des coups...
Consommer français ? Pour beaucoup d’entre nous cela semble encore trop cher. Si nos produits sont généralement de meilleure...
Depuis quelques années, les parents se livrent à une véritable surenchère pour l’anniversaire de leur enfant. De nombreux professionnels...
Une nouvelle vie pour l’hôtel Normandy
Certaines de ces villas se vendent à plusieurs dizaines de millions d’euros ! Un reportage d’Elisabeth Bouteiller.
L’inflation frappe de plein fouet tout le monde et en particulier les petits commerçants. Ces derniers n’arrivent plus à...
Parti de rien, ce Chinois règne aujourd’hui sur un véritable empire
Un rendez-vous incontournable du luxe français, l’une des plus grandes soirées caritatives de l’année, la 15ème nuit de l’Enfance,...
Le trampoline est devenu un incontournable des jardins français. Autrefois réservé à l’entrainement des gymnastes, il est maintenant accessible...
Un palace de rêve au bord d’une eau turquoise, un palace qui rapporte 10% par an à ses propriétaires...
Un Français sur deux a déjà fraudé les transports en commun. Ce sont 600 millions d’euros qui partent en...
Alors que le déficit public de la France s’élève à 90 milliards d’euros, la fraude aux allocations et l’évasion...
Les nouvelles générations de smartphones se succèdent à un rythme effréné. Mais il faut y mettre le prix :...
Ils symbolisent l’univers du luxe, de l’aventure ou du sport. Bienvenue dans le monde des bateaux de plaisance.
Avec la crise, les Français sont devenus accros aux rabais. En témoigne le succès des dernières soldes : 80...
Sa vie a basculé du jour au lendemain : il est désormais millionnaire grâce au loto. Son quotidien a...
Aujourd’hui, qu’ils soient artistes ou aventuriers du goût, les artisans chocolatiers sont menacés de disparition face aux multinationales. Des...
Les oligarques russes sont dans le viseur des institutions internationales notamment à cause de l’origine de leur fortune. Cela...
Ce fils de milliardaire indien va se marier et pour l’occasion, son père sort les grand moyens. Rien n’est...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site