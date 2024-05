Documentaire



À l’entrée de Monte Carlo, une effervescence palpable anime les quais de la marina alors que le prestigieux salon nautique international ouvre ses portes. Une impressionnante flotte d’une cinquantaine de yachts, allant de 30 à 90 mètres de long, trône majestueusement le long des pontons, captivant l’attention de milliers de passionnés et de curieux venus de tous horizons. L’atmosphère est électrique, chargée d’anticipation et d’émerveillement, tandis que les visiteurs déambulent entre les embarcations, s’imprégnant de la grandeur et du luxe qui caractérisent cet événement emblématique.