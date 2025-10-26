Documentaire

Nous avons enquêté plusieurs mois dans les coulisses de la jet-set, un milieu très fermé constitué de vraies stars, de fausses célébrités et d’authentiques courtisans. Qui sont les nouveaux jet-setters ? Comment vivent-ils ? Quelles sont leurs préoccupations ? Qui profite de ce système doré sur tranche ? Lieux de rêve, petits secrets et bons plans, voici quelques éléments de ce cocktail grisant. La belle Tatiana Romanova est une vraie princesse russe. Divorcée d’un milliardaire, elle partageait sa vie entre New York et Palm Beach. Aujourd’hui fiancée à un jeune capitaine d’industrie résidant à Bruxelles, elle passe son temps à voyager dans le monde entier. Séduisante, douée pour les contacts, elle s’occupe d’immobilier de luxe et de relations publiques haut de gamme. Emmanuel-Philibert de Savoie, 30 ans, est prince de Venise. Mais il n’avait jamais mis le pied sur le sol italien avant le retour officiel de la famille royale le 15 mars 2003 à Naples, après 57 ans d’exil. Charmeur, drôle et sportif, il est l’un des célibataires les plus courtisés du Gotha européen. Il vit à Genève, où il travaille pour une banque suisse. Rodrigo Basilicati a 32 ans. Petit neveu de Pierre Cardin, ce jeune vénitien vit seul avec ses chats dans le palais de Casanova. Son célèbre oncle lui confie quelques missions de confiance pour faire vivre la marque et surveille son entrée dans le monde. Réussira t’il à être consacré dauphin et successeur officiel du grand couturier ? Rixa von Oldebourg est l’arrière petite-fille du dernier empereur d’Allemagne. Cette ravissante blonde est une riche héritière. Passionnée de mode, elle rêve d’ouvrir sa maison de haute-couture à Paris. En attendant, avec son compagnon Michel Soyer, un brillant roturier spécialiste du Gotha, elle organise des bals aux invités triés sur le volet. Jérôme Rudin est un peintre à la mode. Françoise Sagan a acheté sa première toile. Aujourd’hui, la jet-set s’arrache ses tableaux et les femmes riches et célèbres recherchent sa compagnie. Ce séducteur inspiré vient de lancer un parfum qui porte son nom. Ornella Muti en était la marraine. Thierry Nicolas, véritable dandy et fêtard invétéré, flirte depuis toujours avec les grands de ce monde. Ancien secrétaire particulier de la princesse Soraya, il travaille désormais pour l’un des plus prestigieux palaces parisiens. Devenu metteur en fête officiel, il chasse ses futurs clients avec son humour et son carnet d’adresses.

Auteur : Patrick Dedole.