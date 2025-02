Documentaire

Trajets courts, trajets longs, vacances ou travail, l’avion est entré dans notre quotidien comme un transport en commun dont le prix se démocratise. De nos jours, certains disent qu’on prend l’avion comme on prend le bus ou le train. En fait, c’est à moitié vrai. Alors que des arrêts de train ou de bus pullulent sur le territoire, l’accès aux aéroport est moins aisé du fait de leurs nombre moins élevé. Il est donc nécessaire d’utiliser un autre moyen de transport afin de s’y rendre. Le bus et le train sont de bonnes solutions, mais la voiture reste celle la plus confortable : espace personnel, pas de dépendance aux horaires, sécurité,… Les sociétés aéroportuaires ont bien vite saisi l’opportunité de mettre à disposition des parkings, afin de tirer profits de cette dépendance à l’accès. Du coup les prix pratiqués peuvent être exorbitants… Heureusement, depuis quelques années les aéroports ont perdu leurs monopole et des parkings privés sécurisés apparaissent de plus en plus à leurs abords. L’avantage est double : les services proposés sont souvent meilleurs et ils sont moins chers. Souvent situé à seulement quelques minutes aux alentours des aéroports, ils prennent en charge votre voiture, sécurise son emplacement et ils mettent en place un système de navette qui vous dépose directement devant les portes de ceux-ci. Ils vous récupere bien évidemment à votre retour tout aussi facilement. Il existe parfois des services en supplément tel que le lavage de votre voiture, histoire qu’elle soit nickel quand vous la récupérez. Au vu du succès et de l’engouement de la population pour ces prestations et services, le nombre de ces parkings privés augmente de plus en plus et le choix peut, du coup, paraitre compliqué. D’autant plus que cela attise les convoitise et il n’est helas pas rare de découvrir quelques arnaques. Heureusement, des services existent pour vous faciliter le choix, vous rassurer et vous sécuriser. Prenons l’exemple de Marseille, ville du Sud de la France connue reconnue, qui accueille plus de 8 millions de passager par jour. Réservez une place de parking aéroport Marseille peut paraître compliqué, mais l’offre de Parkos est là pour vous donner entière satisfaction. Au-delà des prestations professionnelles de stockage et de sécurisation de votre voiture, elle propose une offre adaptée selon vos envie et vos besoins: vous pouvez en effet choisir entre un service de voiturier et un service de navette. En choisissant la première solution, votre voiture sera prise en charge par un valet a l’aéroport et conduite au parking par celui-ci. Elle vous sera restituée devant les portes de aéroport à votre retour. En choisissant la deuxième solution, la plus commune, vous amenez votre voiture directement au parking et une navette vous conduit en quelques minutes devant les portes de l’aéroport. A noter que pour des raisons de stockage optimal, il existe des places couvertes. En résumé, les parkings privés et sécurisés sont plus qu’une excellente alternative, ils sont un must pour garer sa voiture et profiter au maximum de son voyage au maximum en ayant l’esprit tranquille. Un documentaire d’Envoyé Spécial.