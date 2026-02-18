Immobilier à prix cassé : c’est le souk à Marrakech ! Un riad pour sééchapper en vacances, un appartement avec terrasse ensoleillée pour couler une retraite tranquille depuis des années, les Français achètent volontiers de l’immobilier au Maroc. Au point que Marrakech est souvent baptisé le 21e arrondissement de Paris ! Mais depuis la crise et surtout depuis que les révolutions secouent l?Afrique du Nord, des chantiers de construction sont suspendus, des projets immobiliers annulés et des ventes reportées. Du coup, les prix commencent à chuter. Est-ce le moment de conclure de bonnes affaires ? Peut-on encore acheter en toute sécurité au Maghreb ? Marrakech restera-t-il un bon plan immobilier pour les Français ?

Un documentaire de Peggy LEROY