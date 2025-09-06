Avec l’arrivée du passeport biométrique, réussir ses photos d’identité devient de plus en plus compliqué. respecter les formats, ne...
Et si investir ne se limitait pas qu’aux finances, mais pouvait aussi révolutionner votre existence. Sécurité, indépendance, affranchissement des...
Qui n’a pas été tenté de revendre ses affaires sur internet pour arrondir ses fins de mois ? Il faut dire...
Des soldes toute l’année, des produits de marque à prix cassés… pour le consommateur, c’est un peu Noël tous...
Vinaigre blanc, bicarbonate de soude, savon noir : ces produits oubliés reviennent en force dans nos rayons. Car les...
Des produits cinq fois moins chers dans ces nouveaux espaces de vente
L’occasion fait de plus en plus d’adeptes. C’est devenu un véritable phénomène de société. Ordinateurs, électroménager, bijoux… tous ces...
Noz est une chaîne de magasins française spécialisée dans le déstockage de produits de marques à des prix réduits....
Un grand nombre de sommes sont payées inutilement, et quotidiennement, par les consommateurs français – des supermarchés qui font...
Lorsqu’on dispose d’une grande famille, sa facture mobile peut très vite prendre des proportions énormes. Avec un ado geek...
Buzios, c’est l’histoire d’un modeste village de pêcheurs devenus l’une des destinations les plus tendances du Brésil. Vincent Cassel,...
Logement, transport, sorties : un séjour à Paris, cela coûte vite une petite fortune. Et pourtant, passer ses vacances...
Mariée au prince Charles de Bourbon-des-Deux-Siciles, la princesse Camilla est une authentique princesse. Son quotidien est rythmé par des...
Jus d’herbe, jeunes pousses de légumes, thé à la citronnelle.. Ce sont quelques-uns des ingrédients de la nouvelle mode...
Vacances : bienvenue dans l’ère du sur mesure. Terminée la semaine en club formule all inclusive, le circuit touristique...
Avec l’inflation en forte augmentation, notamment sur les produits alimentaires et l’énergie, beaucoup de français n’arrivent plus à joindre...
Hausse du mètre carré oblige, Paris et les plus grandes villes françaises offrent pour les locataires à petits revenus...
En 2013, Michael Lenke apprend dans une étude que 50 % des femmes n’atteignent jamais l’orgasme avec leur partenaire....
Notre patrimoine ferroviaire. La partie la plus circulée de notre réseau, à peu près 20 000 à 25 000...
Une enquête fouillée, aussi passionnante qu’angoissante, sur les conséquences de la pénurie de pétrole annoncée sur l’économie et la...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site