Documentaire

L’épidémie a encore accéléré le mouvement. Depuis le déconfinement, les Français citadins se sont rués sur les vélos à assistance électrique pour éviter les transports en commun. Leur nombre a augmenté de 36% à Paris et de 79% à Lille !

Mais ce moyen de transport écolo et bon pour la santé a un défaut : un vélo à assistance électrique coûte en moyenne une petite fortune : 1750€ ! Alors comment faire pour pédaler au quotidien sans se ruiner ?

Modèle low cost à moins de 800€, kit pour électrifier sa vieille bicyclette : que valent ces alternatives bon marché ?

Une enquête d’Emilie Lambin