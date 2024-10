Documentaire

Paris est une ville qui fait rêver les touristes du monde entier. Tous les moyens sont bons pour les attirer, et plus en particulier la clientèle aisée. Des services personnalisés et de prestige sont mit à disposition pour pouvoir répondre à toutes les attentes de ces derniers. Ils se plient en quatre pour les combler et les séduire. Enquête au cœur du luxe dans la capitale.