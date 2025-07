Documentaire

Près de 450 000 Français prendront cet été la route du soleil en camping-car ; c’est 2 fois plus qu’il y a 10 ans. Liberté, indépendance et désormais confort : ils ont aujourd’hui remplacé les bonnes vieilles caravanes. Des vacances itinérantes qui séduisent de plus en plus et qui semblent moins onéreuses, mais est-ce vraiment le cas ? Vendu à partir de 20 000 euros, il faut compter en moyenne 100 000 euros pour une version tout confort et chaque petit détail peut faire flamber la facture. Cuisine équipée, douche multi jets, téléviseur dernier cri : quelles sont les techniques des commerciaux pour vendre toujours plus d’équipements ? Comment sont fabriquées ces maisons roulantes ? À qui profite ce juteux business ?

Un documentaire de Véronique Siejak.