Documentaire



En France, des couples mais aussi des célibataires sont de plus en plus nombreux à choisir ce mode vie qui tourne le dos à la société de consommation. Comment financer une telle aventure ? Qui sont ces artisans qui se font une spécialité de les aménager ? Et quels sont les délices mais aussi les difficultés de ce choix de vie ? Un documentaire de Léonie Bert.