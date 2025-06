Documentaire

Douche, bain, vaisselle, boisson : l’eau nous la consommons quotidiennement, et en grandes quantités. Mais l’eau a un coût, et dans une famille, mieux vaut essayer de le réduire. Un bain ce sont au moins 120 litres d’eau perdus, une chasse d’eau d’autres 12 litres… ! Pourtant aujourd’hui il suffit d’adopter certains gestes et s’équiper de petits accessoires : c’est bon pour la planète et ça permet de réduire sa facture d’eau ! Un documentaire de Valérie Defournier.