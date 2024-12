Documentaire

Vous n’êtes ni au cœur de l’Amazonie, ni dans les forêts canadiennes, mais bien en France, où le réseau fluvial (fleuves, rivières, canaux) est l’un des plus vastes et surtout l’un des plus variés d’Europe. Quant à nos lacs, ils sont parmi les pus beaux. Résultat : le tourisme en eau douce est en pleine forme (6 millions de vacanciers cet été). Et cette année, les professionnels du secteur se sont mis en quatre pour séduire les estivants (prix imbattables, activités multiples, qualité des prestations). Documentaire réalisé par Aurélie Bernard, Patrick Spica Productions