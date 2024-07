Documentaire

Maria Mandon, 30 ans, mariée et mère de deux enfants, est interne en gynécologie-obstétrique et vient de recevoir le titre de docteur en médecine. Elle exerce au sein du CHU de Caen, dans des conditions idéales d’hygiène et de sécurité. Au Congo, elle suit le docteur Alain Bikindu qui sillonne le pays depuis plus de dix ans pour aller au contact de la population n’ayant aucun accès aux soins. Maria est alors confrontée à des maladies qu’elle n’a jamais traitées et qui ont disparu depuis des siècles en France. Elle doit aussi réaliser des opérations dans des conditions très précaires. Un documentaire de François-Xavier Dupouy