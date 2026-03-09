Au cœur de l’océan Pacifique se trouve un archipel paradisiaque : la Polynésie française. Son île principale, Tahiti, abrite l’un des peuples de navigateurs les plus reconnus au monde et constitue le point de départ des cargos de marchandise qui approvisionnent les îles environnantes. Depuis maintenant 20 ans, le Nukuhau fait tous les mois le tour des îles Tuamutu et Gambier avec ses cales pleines de marchandise, neuf marins à bord et quelques passagers.
À des milliers de kilomètres de là, au Canada, vogue le Bella-Desgagnés, un navire qui fait inlassablement l’aller-retour entre les villes de Rimouski et Blanc-Sablon pour ravitailler les régions éloignées de la Basse-Côte-Nord et assurer le transport des passagers. D’avril à janvier, le cargo parcourt le même trajet de 2 200 kilomètres, ponctué de 11 escales lors desquelles l’équipage s’attèle à charger et décharger des marchandises de toutes sortes, des véhicules et de la nourriture.

Un documentaire de Léni MERAT, Jean Marc CHAUVET, Emmanuel CORRE
Anne Laure CAHEN,Karina MARCEAU, Yanie DUPONT-HÉBERT, Frédéric RÉAU
Ismaël DECARRE