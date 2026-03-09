Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Afghanistan : retour à la case départ 18 ans après leur intervention qui mit fin au régime taliban, les Etats-Unis ont annoncé qu’ils retireraient leurs troupes,...

Documentaire Abu Dhabi : un paradis doré mais jusqu’à quand ? Capitale des Émirats Arabe Unis, Abu Dhabi est synonyme de richesse et de luxe. C’est un véritable paradis en...

Documentaire Sa vie est détruite à cause d’un manipulateur Le harcèlement scolaire est un phénomène encore peu connu en France. Pourtant, plus de 10% des élèves subiraient des...

Documentaire Prostitution en Europe : légaliser ou interdire ? « L’Allemagne est le plus grand bordel d’Europe ! » Une phrase qui peut choquer dans la bouche de la présidente...

Documentaire Iran : récit des premiers jours de guerre Sidération, peur et espoir, les Iraniens ont vécu les premiers jours de guerre partagés entre des sentiments contradictoires. Manifestations...

Documentaire Qatar : ambition et démesure Le Qatar est minuscule en superficie, mais énorme en ambition. Des gratte-ciel émergent du désert. Les bédouins troquent leurs...

Podcast Comment finir une guerre Un an après son désarmement, l’organisation ETA s’est officiellement auto-dissoute le 4 mai 2018. C’est Josu Urrutikoetxea qui a...

Conférence Être journaliste au Japon La taille impressionnante des grands journaux japonais et l’importance de leurs tirages sont des phénomènes qui continuent de surprendre...

Documentaire Bangladesh, la tragédie du Rana Plaza United Nations – Consécutivement à l’effondrement dramatique de l’immeuble Rana Plaza en avril 2013 à Dacca, des efforts sont...

Documentaire Guerre du Sahel : qui sont les nouveaux maîtres du Mali ? De Gao à Tombouctou, le Nord du Mali est dominé par des milices qui imposent leur loi. Cette zone...

Documentaire Bon plan : j’habite chez mon patron ! 40% des entreprises se disent affectées par les problèmes de logement de leurs salariés. 500 000 chômeurs auraient même refusé...

Documentaire Sur les traces de Thomas Sankara En 2008 au Burkina Faso à Ouagadougou, nous participons au Forum Social « Etrange rencontre », qui rassemble des...

Documentaire Las Vegas parallèle Las Vegas : ses casinos, ses hôtels de luxe, son argent qui coule à flot… mais aussi ses SDF!...

Documentaire Encore une victime de harcèlement scolaire Le harcèlement scolaire est un phénomène encore peu connu en France. Pourtant, plus de 10% des élèves subiraient des...

Documentaire La Turquie d’Erdogan : démocratie ou dictature ? Le 14 mai, les Turcs éliront leur président et leur parlement. Lors des élections passées, l’image d’homme fort que...

Documentaire Italie : au secours des migrants En octobre 2013, les marins italiens repêchaient des centaines de cadavres au large de Lampedusa. Des migrants qui s’étaient...

Documentaire Sous les balles des Hells Angels Un documentaire sur la guerre entre les Hells Angels & les Rock Machine au Québec.

Documentaire Miss Colombie Si Miss France est une tradition, Miss Colombie est une religion ! A Carthagène est organisé tous les 11...

Documentaire Immersion dans les quartiers chauds de Mayotte avec Christophe Hondelatte Mayotte, un confetti français perdu au milieu de l Océan Indien. Ce minuscule département français doit faire face à...