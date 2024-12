Documentaire

Avec son agglomération dépassant les 500.000 habitants, Grenoble est la plus grande métropole des Alpes, et c’est justement ce lien quasi maternel avec les montagnes qui a forgé son identité. Guidé par ses habitants qui vivent comme des citadins et s’évadent comme des montagnards, Laurent Guillaume vous emmène à la découverte de cette ville, sportive et vivante, depuis les panoramas de la Bastille jusqu’aux sous-sols du fameux Synchrotron, en passant par les balcons de Belledonne ou du Vercors, véritables jardins alpins des Grenoblois.