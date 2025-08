Article

La France reste l’une des destinations les plus prisées au monde. Patrimoine d’exception, gastronomie renommée, diversité des paysages… autant d’atouts qui séduisent chaque année des millions de visiteurs. Mais une nouvelle tendance s’installe : celle d’un tourisme plus authentique, durable et mieux ciblé à l’international. C’est précisément ce que met en avant la plateforme www.VisitFranceToday.com, qui s’adresse aux voyageurs internationaux en quête d’expériences plus vraies.

C’est dans cette dynamique que s’inscrit Visit France Today, une plateforme suédoise dédiée à la valorisation du tourisme français auprès des visiteurs étrangers, notamment nord-américains et scandinaves. Son ambition : faire découvrir une France locale, vivante, parfois méconnue du grand public international.

La plateforme adopte une approche éditoriale et inspirante, à travers des articles, des recommandations de lieux et des idées de séjours. Elle met en lumière des territoires authentiques, souvent oubliés des circuits touristiques classiques. Elle ne propose pas de réservation ni de services touristiques, mais se positionne comme un guide culturel, à mi-chemin entre magazine et carnet de voyage.

Les voyageurs scandinaves, sensibles à la nature, au calme et au tourisme responsable, sont de plus en plus nombreux à opter pour des pays tels que la France, en quête de climats plus doux que ceux de leur pays d’origine, pour des séjours hors saison mêlant détente, nature et découverte.

Quant aux voyageurs américains, leur fascination pour la culture française reste forte. Ils sont attirés par les villes historiques, les villages pittoresques, les domaines viticoles et l’art de vivre à la française. Pour eux, Visit France Today agit comme une passerelle, offrant des récits accessibles, des conseils pratiques et une lecture vivante des destinations françaises.

Dans un secteur touristique en pleine mutation, la promotion ciblée du territoire français à l’étranger devient un enjeu stratégique. En donnant de la visibilité à des destinations moins médiatisées, la plateforme participe à une meilleure répartition des flux touristiques. Elle contribue ainsi à un équilibre entre zones urbaines et rurales, et à une valorisation plus durable des ressources locales.

À l’heure où les voyageurs recherchent du sens, de l’authenticité et des rencontres humaines, www.VisitFranceToday.com s’inscrit dans une logique de découverte lente et enrichissante. En donnant la parole aux régions, en valorisant le vécu et la diversité du territoire, elle propose une vision renouvelée du tourisme en France, plus proche des habitants et de leur mode de vie.