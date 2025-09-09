Allons à la rencontre de la maire de la ville, du directeur d’un centre de balnéothérapie ainsi que les...
Camilo Galeano nous emmène près de l’île de Baru, à seulement 10 minutes de Carthagène. C’est ici, sous le...
L’Australie est un pays fascinant qui ne cesse de surprendre par ses paysages, sa biodiversité et ses traditions culturelles...
Le tourisme inclusif s’impose aujourd’hui comme un vecteur essentiel de développement territorial et un levier puissant d’attractivité pour les...
Nichée sur la côte est de l’Espagne, Valence séduit instantanément par sa capacité à mêler le charme du passé...
Chaque année, des milliers de personnes tentent de traverser la Méditerranée sur des embarcations de fortune, dans l’espoir d’atteindre...
Allons à la rencontre d’un directeur de station de ski ainsi qu’un couple de gérants de Chalet. Sans oublier...
Venise, souvent surnommée la Sérénissime, fascine les visiteurs du monde entier par ses canaux sinueux, ses gondoles emblématiques et...
Miracle à Boracay. Le retour à la vie d’une des plus belles plages du monde aux Philippines. Comment le...
Au cœur de la ville de Compiègne, dans la région des Hauts-de-France en France, se dresse un trésor méconnu...
De Saint-Cirq-Lapopie, village préféré des Français et classé Monument historique, à la cité de Rocamadour, suspendue entre ciel et...
Documentaire de 52 min sur l’incroyable voyage aventure d’un groupe joyeux et courageux surnommés les FOGGS entre Bangkok et...
La Route des rois est un carrefour stratégique où l’Orient et l’Occident se donnent rendez-vous. Partant de la mer...
Capitale électrique et foisonnante de la Thaïlande, Bangkok est bien plus qu’un simple point de passage vers les plages...
Certains départements ne font pas rêver. Ils ont même tendance à nous donner le bourdon… Qui accepterait un week-end...
Rien de tel qu’un palais luxueux pour satisfaire les élites
Pour les touristes occidentaux, le Kenya est surtout connu pour ses incroyables safaris. Mais loin de se résumer à...
Située au Sud du Tropique du Cancer sur une longueur de 1250 Kms et une largeur allant de 30...
Latitude Malgache – Ambalavao. Les tombeaux des rois – Madagascar Autrefois, les rois betsileo construisaient leurs tombeaux dans des...
Au début de l’hiver, les compagnons de la Fondation de l’œuvre Notre-Dame montent au sommet de la flèche de...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site