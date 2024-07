Documentaire

Le Raid OPS est une épreuve d’endurance et de résilience qui défie les participants à parcourir 100 kilomètres en 48 heures, tout en étant en totale autonomie. Ce défi, qui combine des éléments de course, de randonnée, et de navigation, attire des aventuriers aguerris et des amateurs de sensations fortes. La particularité de cet événement réside dans la nécessité pour chaque concurrent de gérer lui-même son équipement, sa nourriture, et son hydratation, tout en affrontant les conditions parfois extrêmes de terrain.