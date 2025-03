Documentaire

Avec Ludovic Dulou, le funambule des vagues. De Cordouan à Capbreton, un littoral en mouvement. Du phare de Cordouan jusqu’à Capbreton, Fanny Agostini nous entraîne à la découverte de la côte landaise. Forgée par le vent, le sable, et l‘Océan, celle qu’on appelle la Côte d’Argent ne laisse personne indifférent. Selon les jours et selon les lieux, elle peut tour à tour nous intriguer, nous effrayer et nous séduire. Au fil de son périple Fanny rencontre celles et ceux qui savent « lire » ce littoral sans pareil. Un documentaire de François Guillaume – Production grand Angle/FTV