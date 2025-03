Documentaire

usausa

Pour sculpter nos corps avant l’été, on finit par une petite remise en forme avec notre PAPILLON FITNESS CLUB, direction Daytona, au nord de la Floride. Cette cité balnéaire, réputée dans le monde entier pour son circuit automobile, l’est aux États-Unis, pour son concours annuel de Pom Pom Girl. Chaque année, la fleur du Pom Pom converge ici pour décrocher le titre d’excellence. Loin de l’idée – largement répandue – de chauffeuses de stade affriolantes, juste bonnes à agiter leurs pompons, ces 7000 prétendantes et prétendants sont des athlètes de compétition qui pratiquent le sport universitaire le plus dangereux après le football américain. Tout cela, pour la gloire. Et un pourboire de misère. Un documentaire de l’Effet Papillon.