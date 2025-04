Documentaire

« Wesh, bien ou quoi ? ». C’est sa façon à elle de dire « bonjour » à ses amis. Elle s’appelle Sarah, elle a 20 ans et cette jeune mère de famille qui a grandi dans une cité cherche un travail dans la restauration. Seul problème, Sarah a un look et une façon de parler typique des quartiers, qui rebutent certains employeurs.. Et il n’est pas facile de s’en défaire. Elle a donc décidé de suivre une formation d’un nouveau genre : une professionnelle, qui vient elle-même des cités, apprend à ces jeunes filles à « entrer dans le moule » en changeant leur apparence, mais aussi en travaillant leur élocution et leur ponctualité. Codes, langage, vêtements: enquête sur cette frontière invisible qui peut mettre certains jeunes à l’écart du marché de l’emploi. Un documentaire de Nina Montané.