Depuis 1965, le Crawler joue un rôle crucial dans le programme spatial américain.
Dans le paysage dynamique de l’évolution humaine, l’innovation et la transmission jouent des rôles cruciaux. L’innovation incarne la force...
Les technologies pour améliorer les capacités humaines sont de plus en plus nombreuses, offrant d’incroyables possibilités et défis sociétaux...
Envahi par un flot de bots, d’images et de vidéos générés par l’intelligence artificielle, Internet croule aujourd’hui sous les...
Dans notre monde en constante évolution, l’intelligence artificielle s’impose aujourd’hui comme une partenaire incontournable du quotidien. Présente dans nos...
Ce film raconte l’avenir que nous promet la révolution digitale. Une révolution faite d’objets qui nous mesurent, accumulent nos...
Elles sont le témoin des observations astronomiques passées. A la fin du XIXe siècle et pendant plusieurs décennies, les...
Conférence de Michel Serres sur les nouvelles technologies lors du 40è anniversaire de l’INRIA en 2007.
Avec une vitesse de calcul de 126 pétaflops, Jean Zay 4, hébergé et opéré par l’Institut du développement et...
La cigarette électronique, ou e-cigarette, est un dispositif conçu pour simuler l’acte de fumer, mais sans combustion de tabac....
Il est aujourd’hui devenu très important et nécessaire d’intégrer le digital dans sa stratégie marketing. En effet, le digital...
« Les performances techniques ne suffisent pas à imposer une invention importante. » Documentaire consacré à Jean Bertin et ses inventions,...
Dans l’écosystème actuel de l’ingénierie et de la technologie, une entité se démarque comme essentielle et incontournable : le...
Le neurologue américain David Eagleman s’intéresse aux capacités du cerveau humain. Dans ce numéro, il se demande quel sera...
Ces robots volants ont révolutionné la surveillance et la manière de faire la guerre. Comment les drones fonctionnent-ils ?...
L’électronique est partout autour de nous, elle ne cesse de transformer nos vies. Dans ce nouvel épisode consacré à...
Dans ce numéro, Alex Goude aborde les questions liées, plus particulièrement, aux robots humanoïdes. L’équipe de «Scientastik» tente ainsi...
Les inventions géniales reposent souvent sur une ribambelle d’échecs. Mais pour perfectionner son œuvre, encore faut-il rester en vie.
Google’s Navboost algorithm is a powerful tool in improving search engine results by understanding user behavior and predicting navigation...
À moins que vous ne débarquiez d’une autre planète, vous avez probablement entendu parler des crypto-monnaies. Même si ce...
