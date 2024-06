Conférence

Dans le paysage dynamique de l’évolution humaine, l’innovation et la transmission jouent des rôles cruciaux. L’innovation incarne la force motrice derrière le progrès, apportant de nouvelles idées, technologies et approches pour répondre aux défis du monde moderne. D’un autre côté, la transmission représente la pérennité des connaissances, des traditions et des valeurs, assurant la continuité et la préservation de l’héritage culturel et intellectuel.

Cependant, la question se pose : ces deux forces sont-elles compatibles ou s’excluent-elles mutuellement ? L’innovation ne risque-t-elle pas de balayer les enseignements du passé, tandis que la transmission peut-elle étouffer la créativité et l’élan vers l’avant ?